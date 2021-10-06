Омск, 6 октября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Прокуратура проводит проверку по факту проникновения неизвестных на недостроенные объекты Омского метрополитена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

В том числе, будет дана оценка деятельности застройщика (управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений) на предмет обеспечения надлежащей консервации недостроенных объектов подземки.

В проверке принимают участие специалисты Сибирского управления Ростехнадзора.

Напомним, 5 октября в местных СМИ появилась информация о том, что в недостроенное омское метро проникла компания из пяти молодых людей. Там они якобы поплавали на лодках, а затем пожарили купаты.

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