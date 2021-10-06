Якутск, 6 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Северо-Восточном государственном университете издано распоряжение, в соответствии с которым студентов будут вакцинировать под контролем кураторов групп. Соответствующий документ подписал проректор по внеучебной работе и молодёжной политике, руководитель аппарата ректора Александр Ильин.

Yarregion.ru Вакцинация

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«В связи с неблагополучной обстановкой на территории Якутии, вызванной коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения максимальной защиты обучающихся СВФУ от возможного инфицирования распоряжаюсь обеспечить вакцинацию обучающихся от COVID-19 согласно графику Клиники СВФУ», — сообщается в распоряжении.

Всех привившихся будут заносить в специальные google-таблицы, информация будет обновляться ежедневно. Проконтролировать вакцинацию обязали кураторов академических группы вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за неделю заболеваемость COVID-19 за сутки выросла на 14%. 5 октября в республике выявлен 231 новый случай коронавируса, и это новый «рекорд».