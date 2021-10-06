Владивосток, 6 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Приморье из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» получит 15 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

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Край вошёл в число 46 регионов страны, которые получат 1 млрд рублей на покупку специальных емкостей для вторсырья.

На эти средства приобретут порядка 650 контейнеров, которые установят в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Фокино и Надеждинском районе.

На данный момент в Приморье уже установлено около 500 оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Переход на раздельный сбор мусора — одна из задач национального проекта «Экология». Предстоит большая работа — площадки для контейнеров должны быть не только чистые, но и правильно оборудованы: с твердым покрытием, навесом и ограждением. Также на них должны быть все атрибуты сбора отходов: контейнеры, информационная табличка о частоте вывоза отходов и наименование регоператора», — пояснил член регионального штаба ОНФ, модератор площадки «Экология» Лев Левитас.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направляет 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора — постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.