Ачинск, Красноярский край, 6 октября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Теплоснабжение жилых домов в городе Ачинске Красноярского края полностью восстановлено. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Утром 5 октября произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения в ачинском посёлке Строителей. Из-за этого ограничили подачу теплоносителя в самом посёлке и в нескольких микрорайонах города.

Повреждение обнаружили на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм на улице Декабристов. Под отключение частично попали улицы Калинина, Лазо, Декабристов, Строителей, Чкалова. Всего около 4 тысяч человек и 11 социально значимых объектов (четыре детсада, две школы, три медучреждения, два профессиональных лицея). Потребителей переподключили по обратному трубопроводу.

Вечером 5 октября аварийная бригада восстановила повреждённый участок трубопровода. В 21:00 по местному времени подачу тепло-водоснабжения возобновили. 6 октября в 00:55 запустили вторую насосную станцию по ул. Чкалова.

В настоящее время подача теплоносителя происходит в штатном режиме, уточнили в горадминистрации.

Читайте также: В Рыбинске администрация работает над возвращением тепла в брошенный дом