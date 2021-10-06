Москва, , 05:41 — REGNUM Обвинения Госдепа США в адрес России, связанные с делом блогера Алексея Навального, были названы голословными в посольстве РФ в Вашингтоне. Соответствующее заявление разместила пресс-служба российского диппредставительства в Facebook.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

«Так называемое дело Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ничем не подтвержденное утверждение об «отравлении» блогера», — отметили в посольстве России.

США совместно с ещё 44 государствами передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, связанные с делом блогера Навального. Вопросы были переданы российской стороне в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО), одной из сторон которой является и Россия.

В связи с этим в посольстве РФ назвали голословными обвинения американской стороны в якобы применении российскими спецслужбами химического оружия. В российском диппредставительстве напомнили, что все национальные запасы боевых отравляющих веществ были уничтожены Россией в 2017 году, и это подтверждено соответствующими документами ОЗХО. При этом отмечается, что США остаются единственной в мире страной, не уничтожившей свой впечатляющий арсенал химоружия.

Российские дипломаты призвали Вашингтон в кратчайшие сроки «завершить программу химдемилитаризации», обезопасив мир от потенциального применения химвооружения и выполнить таким образом международные обязательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России рассказали о помощи Навальному от сотрудников посольства ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ рассказали о помощи Навальному от сотрудников посольства ФРГ