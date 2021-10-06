Якутск, 6 октября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В 2021—2025 годах в Якутии будет реализовываться программа по охране психологического здоровья населения. Её проект представила на марафоне «Здоровье женщин — благополучие нации» третьего Евразийского женского форума вице-премьер республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

На приеме у психолога

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По её словам, поручение заняться психологическим здоровьем якутян было получено от главы Якутии Айсена Николаева. Пока 93,8% населения не пользуется услугами психологов.

«Не только у населения республики, в принципе, у большинства россиян отсутствует мотивация для обращения к психологам — люди стараются решать порой очень сложные психологические проблемы на уровне разговоров с близкими и знакомыми. Сегодня рынок психологических услуг находится на стадии становления, основными клиентами являются небольшой процент представителей молодёжи и женщины», — сказала Ольга Балабкина.

Она уверена, что справиться со стрессами без психолога практически невозможно. Предлагаемая ею программа подразумевает в первую очередь оказание психологической помощи семьям и несовершеннолетним. Цель такой работы — предотвратить суицид у детей, проводить профилактику деструктивного общения среди подростков и формировать позитивное мышление.

Также в рамках программы будет осуществляться совершенствование системы социально-психологической реабилитации и сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Здесь в приоритете будет устранение последствий внутрисемейных конфликтов.

Руководство республики намерено бороться с выгоранием и постковидным синдромом работающих якутян, психологически поддерживать безработных.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович, из-за COVID-19 увеличился спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения. Восстановление и выход из пандемии невозможны без уделения должного внимания укреплению психического здоровья людей, подчеркнула она.