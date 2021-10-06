Владивосток, 6 октября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Бывший глава КГУП «Приморская краевая аптека» Василий Сысойкин доставлен во Владивосток из Московской области — он будет отбывать 11 лет за незаконные операции с наркотиками, написал 5 октября KONKURENT.RU.

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Скандально известного в Приморье бывшего главного аптекаря осудили за 3 кг амфетамина, которые были найдены полицией в 2019 году при обыске его автомобиля в Подмосковье. Позже обнаружили и «закладку» в зоне Кучинского лесопарка. Василий Сысойкин при задержании вёл себя агрессивно, заявив, что будет общаться только с «большим» начальником, демонстративно снял футболку и показал всем свои татуировки.

Отмечается, что в 2018 году он уже был осуждён на два года за растрату в 145 млн рублей «Приморской краевой аптеки». Но от отбывания наказания был освобожден, так как уже отбыл этот срок в СИЗО и под домашним арестом.

Предприятие прошло через процедуру банкротства, и в итоге из 616,9 млн рублей требований кредиторов было погашено лишь 1,7 млн.

Автор телеграм-канала «Дерзкий Владивосток» под постом о Сысойкине написал:

«Когда всплывают такие давние истории о том, как на Руси за 145 млн бюджетных денег одного даже в тюрьму не посадили, а другого, например Пушкарева или Лушникова «размотали» на десятилетия строгача, то невольно возникает вопрос: а как судьи определяют, кому какое наказание причитается? На кофейной гуще? И как будет развиваться дело Гуменюка?».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2014 года сотрудники Интерпола задержали в Черногории Василия Сысойкина, который обвинялся в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.