Голышмановский район, Тюменская область, 6 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. В Тюменской области оштрафована бывшая чиновница из Голышмановской районной администрации, которая требовала от подчинённых компенсировать упущенную ею премию. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Sean MacEntee Банковские карты

Установлено, что чиновницу депремировали по итогам работы. В этом она обвинила подчинённых, которых обязала из своей зарплаты «компенсировать» ей упущенную премию. Опасаясь увольнения, служащие перевели ей на банковскую карту 15 тыс. рублей.

По факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В суде уже бывшая чиновница полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным обвинением. По решению суда она оштрафована на 20 тыс. рублей.