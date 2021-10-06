Вашингтон, 6 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения в алчности и пренебрежении безопасностью пользователей ради наживы. Соответствующее заявление Цукерберг разместил 6 октября на своей странице в одноимённой социальной сети.

Surian Soosay Марк Цукерберг

Глава Facebook прокомментировал обвинения в адрес компании от бывшего топ-менеджера Фрэнсис Хауген. На слушаниях в Сенате США она заявила, что Facebook игнорировала исследования о вреде её продукции для детей.

По мнению Цукерберга, в центр своих обвинений Хауген поставила заявление, что для компании приоритетом является лишь прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей. Такие представления глава Facebook назвал ложными.

Цукерберг отметил, что если бы компания не собиралась учитывать результаты исследований, то ей не было бы смысла создавать ведущую в отрасли программу для понимания психологии пользователей, создавать лаборатории по изучению влияния своего продукта на подростков и нанимать людей, которые бы занимались борьбой с вредоносным контентом.

Кроме того, глава Facebook заявил, что попросил топ-менеджеров компании начать работу, целью которой будет показать широкой публике усилия, предпринимаемые компанией для обеспечения безопасности пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-менеджер Facebook, 38-летняя Фрэнсис Хауген, рассказала о сознательном распространении компанией ненависти, жестокости дезинформации, ради привлечения большей прибыли.