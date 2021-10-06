Якутск, 6 октября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Возглавлявший департамент по местному самоуправлению администрации главы и правительства Якутии Руслан Платонов освобождён от должности указом главы региона Айсена Николаева. Увольнение произошло по инициативе самого чиновника, указано в документе, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Mil.ru Увольнение

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«Первая голова после выборов полетела. Следующий на очереди ДПВУ (по внутренней политике) ну и сам Владимиров С. А (руководитель администрации главы и правительства Якутии)», — комментируют якутяне это увольнение в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам победил представитель КПРФ Пётр Аммосов. И по партспискам коммунистическая партия набрала в республике больше голосов, чем «Единая Россия».