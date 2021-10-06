Москва, , 05:05 — REGNUM Недостаточно только заявить о губительности глобальной вакцинации от конкретного коронавируса, которая делает ситуацию только хуже, необходимо представить альтернативу ей, но не с позиции традиционализма, а с позиции современности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Моя констатация губительности панвакцинации не означает, что вакцины всегда являются пагубными. Они спасли от очень и очень многого. Их создатели — первопроходцы, у них большое будущее, но как только они превращаются в универсальное средство лечения всех инфекционных болезней, их благие качества оборачиваются чудовищным злом. Мы наблюдает именно это, и это усугубляется новоделом, который создает субстраты, никакого отношения в вакцинам не имеющие, но почему-то называемые вакцинами», — заявил Кургинян.

По его словам, необходимо нащупывать альтернативные вакцинации формы лечения инфекций вроде COVID-19 на очень современном уровне. При этом суть метода лечения должна быть не вакцинаторской, то есть не нацеленной на выработку антител, а на стимуляцию иммунитета иным способом. Но способ этот должен обязательно быть современным.

«Все антипрививочники, которые иногда фиксируют очень правильные вещи, все люди традиции, которые возмущены тем, как сильно прет вперед наука ничтоже сумняшеся и явно принося вред, должны понять. Или альтернативная современность, или припрется эта чудовищная. Если альтернативной современности вообще нет, то вы не сможете бороться с этой. Вся ваша глухая оборона с взыванием к фундаментализму, традиционализму и так далее, которая для меня намного лучше этой чудовищной мейнстримной современности, может только слегка сдержать наступление этой чудовищной мейнстримной современности», — добавил политолог.

По его словам, единственное, что может переломить ход событий и спасти мир от чудовщиной мейнстримной современности — это другая альтернативная современность. Чтобы побороть антигуманистический тренд в современной науке, необходимо представить еще более современные научные наработки, еще более действенные методы лечения болезней, но имеющие гуманистическую направленность. При этом, находясь на пике современности.