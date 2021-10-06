Антипрививочники правы, но ошибаются. Кургинян объяснил, как выжить
Москва, 6 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Недостаточно только заявить о губительности глобальной вакцинации от конкретного коронавируса, которая делает ситуацию только хуже, необходимо представить альтернативу ей, но не с позиции традиционализма, а с позиции современности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.
По его словам, необходимо нащупывать альтернативные вакцинации формы лечения инфекций вроде COVID-19 на очень современном уровне. При этом суть метода лечения должна быть не вакцинаторской, то есть не нацеленной на выработку антител, а на стимуляцию иммунитета иным способом. Но способ этот должен обязательно быть современным.
По его словам, единственное, что может переломить ход событий и спасти мир от чудовщиной мейнстримной современности — это другая альтернативная современность. Чтобы побороть антигуманистический тренд в современной науке, необходимо представить еще более современные научные наработки, еще более действенные методы лечения болезней, но имеющие гуманистическую направленность. При этом, находясь на пике современности.