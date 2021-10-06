Абакан, 6 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. В Абакане радиологический корпус республиканского онкодиспансера, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», примет первых пациентов в 2022 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

Resbol.mz19.ru Радиологический корпус. Проект. Республика Хакасия

Стоимость объекта — более 1 млрд рублей. С открытием радиологического корпуса пациенты с онкозаболеваниями смогут проходить полноценное обследование и лечение в Хакасии.

На сегодняшний день строительная готовность объекта — более 80%. Завершаются строительно-монтажные работы, благоустройство территории. В октябре планируют начать установку оборудования.

Завершение строительных работ запланировано на конец 2021 года. Предполагается, что в начале 2022 года учреждение примет первых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, лекарства для пациентов с онкозаболеваниями начнут производить в Рязанской области.

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