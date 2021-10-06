Бамако, 6 октября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Посла Франции в Бамако вызвал в связи с «недружественными» высказываниями французского лидера Эммануэля Макрона глава МИД Мали Абдулай Диоп. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба малийского внешнеполитического ведомства.

TM1972 Французские военные в Мали

Диоп назвал слова президента Франции «недружелюбными и уничижительными» и выразил французскому послу протест против подобных замечаний. Кроме того, глава МИД Мали призвал власти Франции проявлять сдержанность и избегать оценочных суждений.

Также Диоп призвал обе стороны сосредоточить внимание на борьбе с терроризмом в Африке.

Напомним, 5 октября французский лидер Макрон заявил, что без вмешательства Франции к власти в Мали пришли бы террористы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Франции призвали правительство Мали прояснить ситуацию с терроризмом в регионе.