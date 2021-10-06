Южно-Сахалинск, 6 октября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Житель Сахалина 5 октября в районе реки Черной в Долинском районе обнаружил горы потрошенной рыбы. Прокуратура области начала проводить проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Лосось

Читайте также: Патрушев назвал регионы Дальнего Востока, где процветает браконьерство

Местный житель нашёл две огромные кучи кеты и горбуши. Судя по всему, рыба лежит там уже давно — на кучах видны следы медведя, написало ИА «Сах.ком». Издание предполагает, что браконьеры выпотрошили икру, а рыбу оставили гнить.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

«В рамках проверки также будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства при реализации полномочий по предупреждению фактов незаконной добычи водных биоресурсов. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх региона — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае, об этом в ходе заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев.