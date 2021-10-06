Якутск, 6 октября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. За сутки в Якутии выявлен 231 новый случай COVID-19 (днём ранее — 224), и это новый «рекорд». За неделю количество ежедневно заболевающих коронавирусом жителей республики увеличилось на 14,4%, сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативного штаба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Большинство новых заразившихся проживают в Якутске (126 человек). Среди районов республики самый выcокий прирост количества коронавирусных пациентов демонстрируют Мегино-Кангаласский, Таттинский, Алданский, Вилюйский, Ленский и Мирнинский районы.

За всё время циркуляции коронавируса в республике инфекцию подхватили 55 449 человек, погибли — 1242.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 4 октября от COVID-19 скончались восемь жителей Якутии. Полностью привились от коронавируса 332 924 жителя региона, ревакцинацию прошли — 12 643.