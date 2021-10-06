Томск, 6 октября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. За месяц после старта вакцинации в Томской области прививку от гриппа сделали 109 115 человек, в том числе 17 953 ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

4 октября Томская область получила дополнительную партию взрослой вакцины от гриппа «Совигрипп» — 70 670 доз.

В первую очередь медики советуют привиться тем, кто входит в группу риска по осложнениям: беременным, детям до шести лет, пожилым, людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в 62 российских регионах.

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