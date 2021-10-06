Владивосток, 6 октября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Контроль в аэропорту Владивостока второй раз получил «неуд» — сотрудник ФСБ в костюме «террориста» спокойно прошёл в здание через металлоискатель.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

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Проверить воздушную гавань на бдительность решили ещё в июне. Сотрудник ФСБ замаскировался, как в худших шпионских фильмах — максимально подозрительно, и захватил муляжи взрывчатки. На воротах металлоискателя его, вопреки ожиданиям, не остановили. Как и на досмотре багажа. Потом «террорист» полчаса ходил по аэропорту — внимания к себе так и не привлёк, написал телеграм-канал Amur Mash.

Это была уже вторая проверка силовиков на бдительность охраны. В первый раз руководство аэропорта получило предупреждение, теперь — штраф в 100 тыс. рублей. Гендиректор пытался в суде оспорить решение, но суд с ним не согласился.

«Был бы с зажигалкой — не прошёл», — иронизируют авторы канала.

«Единственный аэропорт мира, где меня на борт пустили с бутылкой воды в рюкзаке», — признался подписчик ТК.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Перми при досмотре багажа обнаружили подозрительное устройство.