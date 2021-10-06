Лучшим педагогам Хакасии вручили награды
Абакан, 6 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов 5 октября, в День учителя, вручил награды лучшим педагогам республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»
Госнаграды от правительства региона за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм получили около 30 педагогических работников со всей республики.
По словам Коновалова, именно учителя формируют «будущее нашего государства», обеспечивают развитие общества.
«Здоровья, творческой энергии и успехов вам», — пожелал глава региона педагогам.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Хакасии профессиональный праздник отметили более 4,5 тысячи учителей.
Читайте также: В Прикамье 44 лучших учителя получили награды