Абакан, 6 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов 5 октября, в День учителя, вручил награды лучшим педагогам республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учитель на уроке

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Госнаграды от правительства региона за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм получили около 30 педагогических работников со всей республики.

По словам Коновалова, именно учителя формируют «будущее нашего государства», обеспечивают развитие общества.

«Здоровья, творческой энергии и успехов вам», — пожелал глава региона педагогам.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Хакасии профессиональный праздник отметили более 4,5 тысячи учителей.

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