Москва, 6 октября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Инициативу о цветной маркировке продуктов питания взял на рассмотрение Роспотребнадзор. Об этом 6 октября сообщает «Известия».

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Члены общественного совета при ведомстве предложили маркировать продукты разными цветами в зависимости от содержания в них жиров, соли и сахара. При переизбытке жиров или соли продукт на ценнике будет маркироваться красным, а при их нормальном содержании в продукте ценник будет выделен зелёным. Таким образом, инициатива не потребует много вложений и производителям не придётся менять упаковку.

В случае одобрения инициативы поправки коснутся правил продажи отдельных видов товаров, закреплённых в постановлении правительства. Цель цветной маркировки — снизить уровень неинфекционных заболеваний в России. В частности, уменьшение числа людей с диагнозом «ожирение».

В свою очередь, представители ретейлеров отметили, что новая маркировка может дезориентировать покупателей. Так, например, многие молочные продукты могут оказаться в «красной зоне» из-за повышенного содержания жиров. Однако это не делает продукцию вредной для потребителя. А ретейлер Metro уточнил, что «нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет». Например, покупатель может приобрести продукт с повышенным содержанием соли или сахара, но употреблять его при этом не целиком, а понемногу. Только избыточное употребление некоторых продуктов может иметь негативные последствия для здоровья человека.

По мнению ретейлеров, логичнее сформировать у людей с детства правильные пищевые привычки. Для этого нужно обучать людей, особенно матерей, новым пищевым стандартам, поощрять их стремление сделать питание сбалансированным.

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