Красноярск, 6 октября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Красноярске до конца 2021 года построят два новых детских сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на информацию администрации города.

Yarregion.ru Детский сад

В столице края завершается строительство детсадов в Железнодорожном районе и в микрорайоне Тихие Зори (на 270 мест).

Детский сад в Тихих зорях возводится в рамках нацпроекта «Демография». Степень его готовности оценивается как высокая.

Второй детсад возводится на улице 8 Марта в Железнодорожном районе, на территории бывшей войсковой части. Работу на объекте планируют завершить в декабре.

Добавим, по данным мэрии, за четыре года в Красноярске ввели в эксплуатацию 16 новых детских садов.

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