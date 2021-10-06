Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Двое детей пострадали в результате наезда легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП

Авария произошла на проспекте Ветеранов около 18:00 мск 5 октября. Женщина-водитель 34-х лет, управлявшая легковым автомобилем Citroen совершила наезд на двух девочек вне пешеходного перехода.

Уточняется, что девочки 12 и 13 лет в момент ДТП переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, в настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти детях, пострадавших в результате ДТП на КАД в Санкт-Петербурге.