Эр-Рияд, 6 октября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Отпускные цены на нефть с поставкой в ноябре для США, ЕС и Азии снизила национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, 5 октября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, для различных сортов саудовской нефти снижение стоимости составило в пределах от $0,1 до $1 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $83 за баррель.