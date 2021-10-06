Владивосток, 6 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке приступили к строительству керлинг-центра рядом с новым Нагорным парком на вершине сопки Буссе (Тюменская). Проектом предусмотрено устройство видовой площадки, с которой открываются прекрасные панорамные виды на город и бухту Золотой Рог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства Приморья.

Autoreninformationen ansehen Керлинг

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Компания-подрядчик активно ведёт земельно-строительные работы — готовит котлован для возведения фундамента основного здания.

Спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену со специализированным полем для керлинга, два спортивных зала для общефизической подготовки, точки питания, раздевалки, технические помещения. Территорию вокруг благоустроят. К завершению строительства администрация Владивостока сделает подъездную дорогу. Срок сдачи керлинг-центра — конец 2022 года.

Комплекс планируют использовать также для занятий фигурным катанием. Кроме того, за счет инвесторов планируется строительство реабилитационного центра и гостиницы, чтобы спортсмены могли приезжать соревноваться и восстанавливаться.

Спортсооружение строят в рамках концессионного соглашения — на условиях софинансирования бизнеса и государства. Всего на строительство ледовой арены планируется направить 362 млн рублей, из них более 297 млн — федеральные средства.

Общий срок действия концессионного соглашения — 27 лет. На протяжении двух лет объект будет строиться, далее на протяжении 25 лет он будет эксплуатироваться за счет средств частного инвестора. Бюджет Приморья не будет нести расходы по содержанию спорткомплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума состоялся международный турнир по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Cup 2021.