Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. На Камчатке 39-летний житель Усть-Большерецкого района попался на крупной взятке, которую он вложил в папку на рабочем столе начальника отдела ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в краевом СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Читайте также: Сотрудник челябинского предприятия попался на взятке от подчинённого

Обвиняемый управлял погрузчиком в состоянии алкогольного опьянения. Он хотел избежать ответственности и просил сотрудника правоохранительных органов уничтожить материалы дела об административном правонарушении. Он пытался дать начальнику ГИБДД 50 000 рублей и был задержан на месте преступления.

Взяткодатель свою вину признал и раскаялся. Расследование уголовного дела завершено и передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области начальник участка одного из предприятий попался на получении взятки.