Москва, 6 октября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Дельта-штамм коронавируса обладает особенностью заражать людей при меньшей вирусной нагрузке, чем у изначального варианта. Об этом 5 октября сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщила газета The New York Times, группа учёных из Национального института здоровья США (NIH) обнаружила, что альфа-штамм коронавируса значительно легче других вариантов мутаций передаётся воздушно-капельным путём. Он показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путём, чем исходный вариант.

Эти черты альфа-штамма характерны и для дельта-штамма, который сейчас является доминирующим на территории России. Специалист пояснил, что для заражения человека дельта-штаммом коронавируса нужна меньшая вирусная нагрузка. Это означает, что мелкие капли распространяются быстрее и дальше, а человек заражается инфекцией гораздо легче.

Чтобы избежать заражения, Хафизов рекомендовал больше внимания уделять профилактическим мерам и вакцинироваться от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработанная Центром имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» остаётся эффективной против господствующего в настоящее время в России «Дельта"-штамма SARS-CoV-2.