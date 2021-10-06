Хабаровск, 6 октября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки скончались от COVID-19 пять человек, днём ранее — шесть. Всего за время пандемии не справились с болезнью 818 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус

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За последние сутки выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом (накануне — 282), выздоровели 286 человек.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 1602 койки, из них свободны — 223. На лечении находятся 42 тяжёлых пациента, 18 подключено к аппаратам ИВЛ.

На 6 октября в Хабаровском крае зарегистрировано 85 422 носителя коронавируса, 79 342 человека излечились.

Привились в крае уже 349 189 жителей, полностью завершили вакцинацию 325 768 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, для вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет в России будет использоваться вакцина «Спутник V» в значительно пониженной концентрации.