София, 6 октября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации ЧС, действующий в поселке Камен-Бряг на востоке Болгарии из-за севшего на мель турецкого сухогруза Vera SU, продлен на один месяц. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе администрации болгарского района Каварна.

Дмитрий Налбандян. Болгария. Варна. Вид на побережье

Такое решение было принято после неудачной попытки переместить сухогруз на фоне плохой погоды, а также из-за угрозы гибели членов экипажа и опасности наступления экологической катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября сухогруз VERA SU, который шел под панамским флагом в болгарский порт Варна, сел на мель в районе заповедника «Яйлата» и заповедной зоны «Калиакра» в Черном море. На борту судна находится крупная партия азотных удобрений. Несколько тонн из них попали в море из-за повреждений, полученных кораблем при аварии.