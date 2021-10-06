Москва, 6 октября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Московский фонд защиты прав дольщиков подвел итоги конкурса по выбору подрядчика, в задачи которого входит достройка и сдача проблемного ЖК «Академ Палас» на проспекте Вернадского, вл. 78 в Москве. Тендер признали несостоявшимся, а контракт предложили подписать его единственному участнику — компании, основной владелец которой «прописан» на Кипре. Стоимость сделки превышает 9,9 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Признав тендер несостоявшимся из-за малого числа заявок, комиссия заказчика заявила о возможности заключить контракт стоимостью 9 926 200 000 рублей с единственным участником — ООО «Флэт и Ко» из Подмосковья.

Компания-заявитель создана в феврале 1996 года, прописана в Подольске. Её директор и владелец 36% доли — Дмитрий Майстренко. Основная же часть актива принадлежит кипрской фирме Pentikar Trading Limited, конечный бенефициар которой не раскрывается.

Напомним, вторую очередь жилого комплекса, относящуюся к проблемным объектам, начали возводить в 2009 году. В 2014 году финансирование проекта прекратилось, и стройка была заморожена. Застройщик в лице ЗАО «Объединённая строительная компания» был обанкрочен в 2019 году.