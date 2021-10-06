Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском следователи проверяют информацию из соцсетей о нападении стаи бродячих собак на школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в краевом СУ СКР.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Собаки

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В соцсетях появились сообщения о том, что в районе улицы Циолковского в Петропавловске-Камчатском на детей, которые возвращались домой со школы, напали собаки. Один из несовершеннолетних пострадал.

«По итогам проведенных проверочных мероприятий и выяснения обстоятельств произошедшего органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики Центральной детской школы искусств Благовещенска переведены на дистанционное обучение. Причиной этого стали скопления бродячих собак возле учреждения дополнительного образования и отключение воды по вине сотрудников строительной компании, написала газета «Амурская правда».