6 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:14 — REGNUM Решение экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили отправить письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, где он отметил, что «глубоко тронут» заявлениями главы государства о его аресте, назвав себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 октября в социальной сети Facebook.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну пипец… а Путин-то тут при чём? Каким он боком оказался замешан в этой истории? Сразу видно, Саакашвили с Зеленским из одного стакана пьют. Ну, полный же бред!» — указывает Valeria N.

Многие пользователи были крайне удивлены, узнав от бывшего грузинского президента о том, что его заключение в тюрьме на территории Грузии, где он долгие годы разыскивался, является местью российского президента.

«Миша, тебя, что, с пунктом назначения обманули? Обещали привезти в Грузию, а привезли в Россию? Да нет! Тебя привезли туда, куда именно ты и хотел приехать — на историческую Родину. Так при чём здесь Путин?» — обращается Валерий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что злопыхатели России выдумывают всё более и более абсурдные версии того, почему их постоянно преследует неудача.

«Помогите разобраться. То есть Украина сотрудничала с пропутинской Грузией, раз в Грузии арестовали Мишико? Или, наоборот, пропутниская — это Грузия, но как тогда всё это время Украина сотрудничала с этим государством влияния Русского мира? Как всё закручено-то у этих выдумщиков. Скоро мы узнаем, кто из них там агент Кремля», — подозревает Александр З.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Саакашвили начал фальшивить в своей игре из-за чрезмерного давления со стороны своих западных кураторов.

«Это же как жёстко его прессуют западные кураторы, что Мишико попёрся за решётку на верную «гибель». Как иначе объяснить то, что он совершил этот манёвр, из украинского чиновника в обычного заключённого грузинской тюрьмы? Буквально в один день. Судя по всему, не всё пошло по плану, который Михаилу обрисовали его хозяева», — отмечает Татьяна В.

Ряд пользователей указывает на то, что дело может обстоять таким образом, что бывший грузинский президент пробует выторговать себе свободу тем, что пытается привлечь внимание Запада к своему заключению.

«Он своё отработал. Было дано приказание — посадить. Что и было сделано. Именно поэтому и молчат западные борцы за права человека о своём некогда великом борце за западные ценности, демократию и свободу Михаиле», — поделилась своим мнением Светлана М.

Нашлись и те, кто считают, что никто Саакашвили уже давно не верит, потому что репутация этого политика уничтожена в пух и прах уже давно.

«Саакашвили так и останется в памяти потомков «узником» трусости и насмешек, съевшим свой галстук после одного пинка Путина. Жалко, что наш президент пожалел этого обезумевшего от страха уродца и не дал второго пинка. А надо было бы», — считает Тамара С.

Напомним, 5 октября экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал в Facebook о том, что отправил письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, где отметил, что «глубоко тронут» заявлениями главы государства о его аресте, назвав себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.