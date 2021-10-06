Томск, 6 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Арбитраж Томской области 3 ноября 2021 года начнёт рассмотрение искового заявления ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» к ООО «Аэропорт Стрежевой» и АО «Российский сельскохозяйственный банк». В деле речь идёт «об освобождении имущества от ареста», передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в конце сентября 2021 года. Дело слушает судья Попилова. Известно лишь то, что спор касается некоего имущества авиакомпании, попавшего под арест, но детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, авиакомпания учреждена в 2006 году, но с марта 2016 года числится в стадии ликвидации. На сегодня в отношении ООО введен последний этап в процедуре несостоятельности — конкурсное производство. Также в стадии ликвидации и единственный владелец актива — ООО «Промавиасервис», в котором 75% принадлежит Александру Чайкину.