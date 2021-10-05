Вашингтон, 6 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг Тайваня обсуждал 5 октября в ходе телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так он ответил на вопрос журналистов о полетах военно-воздушных сил КНР над тайваньской территорией. По словам Байдена, что он дал понять Си Цзиньпину, что США продолжат соблюдать свой закон об отношениях с Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Джо Байден направил в Швейцарию своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана на переговоры с главой МИД Китая Ян Цзечи для обсуждения ряда вопросов, включая торговые отношения и ситуацию с Тайванем.