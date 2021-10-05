Любляна, 6 октября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Новую совместную декларацию разработают Евросоюз и НАТО к июню 2022 года. Об этом 6 октября сказано в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Новая политическая декларация будет разработана до саммита НАТО, который состоится летом 2022 года. Как пояснил председатель Евросовета, декларация Евросоюза и НАТО является краеугольным камнем безопасности общества.

Темой для обсуждения на неформальном саммите НАТО и ЕС стала концепция новой системы обороны сообщества, которая получила название «Стратегический компас ЕС». Кроме того, обсуждались планы формирования сил быстрого реагирования Евросоюза.

Шарль Мишель уточнил, что планы и стратегия должны быть утверждены в марте 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госдеп США сообщил о подготовке в НАТО новой концепции безопасности.