Владивосток, 6 октября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Константин Шестаков 5 октября поздравил педагогов с Днём учителя и вручил пятерым из них ключи от арендных квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Admobninsk.ru Молодой педагог

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«Мне выпала почетная миссия не только выразить вам слова благодарности, но и отметить ваш вклад в развитие будущего поколения — с этого года у нас будет еще одно направление поддержки учителей, которые приезжают к нам из других регионов или муниципалитетов края. Они могут обрести свой дом во Владивостоке благодаря краевой программе «Арендное жилье», — сказал на торжественном вечере Шестаков.

Константин Шестаков озвучил имена первых учителей, которым вручены ключи от квартир во Владивостоке. Ими стали пять преподавателей — директор школы №17 Лилит Арутюнян, учитель английского и немецкого языка школы №25 Евгений Джибладзе, учитель физики и информатики школы №33 Василий Глушков, учитель начальных классов школы №7 Виктория Кузьмина и учитель китайского языка школы №76 Анна Пирожок.

Кроме того, мэр вручил награды за труд лучшим педагогам города. Медаль «За безупречный труд» получил преподаватель школы №60 Гарольд Кузнецов.

Почетные грамоты от администрации получили восемь учителей, 25 педагогов — благодарственные письма.

Звание лучшего воспитателя города в 2021 году заслужила воспитатель детского сада №124 Анна Полякова.

Также подвели итоги интернет-конкурса для школьников, сделавших лучший творческий подарок учителю — «Мой учитель». Больше всего просмотров и лайков собрал видеоролик учеников 7 «Б» класса школы №13. Они поздравили на английском языке своего учителя иностранных языков Инну Кононенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительству и депутатам Госдумы нужно довести до логического завершения планы по снижению бюрократической нагрузки на учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».