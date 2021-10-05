Токио, 6 октября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Никаких нештатных ситуаций на атомных электростанциях японского острова Хонсю после того, как у его берегов произошло землетрясение, не выявлено. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе энергетической компании Tohoku Electric Power.

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Речь идет о работе об АЭС «Хигасидори» в префектуре Аомори и «Онагава» в префектуре Мияги, которые были остановлены после подземных толчков. В заявлении отмечается, что проверка не зафиксировала повышения радиационного фона или каких-либо повреждений на указанных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября у побережья японского острова Хонсю зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.