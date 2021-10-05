Южно-Сахалинск, 6 октября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалина признал обоснованными банкротные претензии иностранной компании Osprey Networks PTE. Ltd и ввёл наблюдение в отношении рыболовецкой компании «Монерон», принадлежащей некогда самому богатому депутату думы региона Дмитрию Пашову. Первый этап процедуры несостоятельности продлится до 16 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим утверждён Александр Ангелов из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». В третью очередь реестра кредиторов включили претензии истца на общую сумму 1 903 319 623, 28 рубля.

Банкротный спор инициирован в конце мая 2021 года.

Компания «Монерон», учрежденная в июле 2014 года, полностью принадлежит Дмитрию Пашову, которого по итогам 2020 года назвали самым богатым депутатом областной думы.

Напомним, весной 2020 года народный избранник отправился в СИЗО, став фигурантом уголовного дела, связанного с деятельностью «крабового короля» Олега Кана.

Ранее сообщалось, что крупную долю в компании «Монерон» планировала приобрести телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, но сделка не состоялась.

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