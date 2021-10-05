Каракас, 6 октября, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Завод по производству автоматов Калашникова появится в Венесуэле во второй половине 2022 года, заявил старший брат бывшего венесуэльского президента Уго Чавеса Адан Чавес 5 октября в ходе пресс-конференции.

brian.ch Автомат Калашникова

Он отметил, что санкции со стороны США ограничили поток средств, которые нужны Каракасу для реализации этого проекта. Вместе с тем, по его словам, Венесуэла смогла при помощи друзей разрушить экономическую блокаду, которая все же «продолжает создавать проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия поможет Венесуэле завершить строительство завода по производству автоматов Калашникова.

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