Пекин, 6 октября, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Грузооборот в портах Китая в августе ускорился, поскольку внешняя торговля страны сохранила свои темпы роста, свидетельствуют данные министерства транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

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По данным министерства, в августе порты Китая обработали 1,35 млрд тонн грузов, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста ускорились на 3,9 процентного пункта по сравнению с июлем. Объем контейнерных перевозок в портах страны в августе увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом, до 24,78 млн единиц двадцатифутовых эквивалентов груза (TEU), сообщило министерство.

С января по август грузооборот портов Китая составил 10,26 млрд тонн, в то время как объем контейнерных перевозок достиг 190 млн TEU, свидетельствуют актуальные данные.