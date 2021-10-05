Пекин, 6 октября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Продажи подержанных автомобилей в Китае выросли на 40,4% в период с января по август по сравнению с уровнем предыдущего года, показали данные министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Десять». реж. Аббас Киаростами. 2002. Иран, США, Франция В автомобиле

Объем продаж на 22,8% превысил показатель за аналогичный период 2019 года или уровень до пандемии. В августе соотношение сделок с подержанными автомобилями и новыми автомобилями достигло рекордного уровня 0,83. Благодаря благоприятной политике торговля подержанными автомобилями между провинциальными регионами стала более активной.

В августе доля продаж подержанных автомобилей между провинциальными регионами Китая составила около 60% от общего объема продаж подержанных автомобилей, показали данные министерства.