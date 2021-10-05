Париж, 6 октября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Министры экономики и финансов пяти стран Евросоюза — Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции — предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ. Их заявление 5 октября опубликовал журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас на своей странице в Twitter.

Solvencyiiwire.com Флаг Евросоюза

«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — говорится в документе.

Представители названных стран призвали ввести общие правила по объёмам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. Кроме того, они предложили координировать действия при покупках топлива для улучшения общих позиций на энергетическом рынке.

Читайте также: Эксперт рассказал, почему растут цены на газ

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. Так, в ходе торгов 5 октября она впервые превысила $1300 за тысячу кубометров.