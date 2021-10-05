Пекин, 6 октября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года на текущем счете Китая было зарегистрировано положительное сальдо в размере 344,7 млрд юаней, что эквивалентно $53,3 млрд, а на счетах операций с капиталом и финансовых счетах было зафиксировано положительное сальдо в размере 84,8 млрд юаней, сообщает агентство Синьхуа.

Baike.m.sogou.com Юань

Финансовый счет (без учета резервных активов) зафиксировал профицит в размере 407 млрд юаней, а резервные активы выросли на 322,4 млрд юаней, сообщило Государственная администрация иностранной валюты Китая.

В первой половине 2021 года на текущем счете Китая был зафиксирован профицит в размере 795 млрд юаней, а на счетах операций с капиталом и финансами был зафиксирован дефицит в размере 366 млрд юаней.

Финансовый счет (без учета резервных активов) зафиксировал профицит в размере 183,5 млрд юаней за первые шесть месяцев, а резервные активы выросли на 549,3 млрд юаней.