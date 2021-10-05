Пекин, 6 октября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Внешние финансовые активы Китая на конец июня составили $9,0278 трлн, а внешние финансовые обязательства достигли $7,0418 трлн, в результате чего чистые внешние активы составили $1,986 трлн, сообщает агентство Синьхуа.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Доллар

Среди внешних финансовых активов Китая объем резервов достиг $3,3459 трлн, что составляет 37% от общего объема, а активы прямых инвестиций составили $2,462 трлн, что составляет 27% от общего объема, сообщило Государственная администрация иностранной валюты.

Что касается внешних обязательств, то обязательства по прямым инвестициям составили $3,365 трлн, или 48% от общего объема, в то время как обязательства по портфельным инвестициям составили $2,109 трлн, или 30% от общего объема.