Пекин, 6 октября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, услуги доставки в сельских районах Китая значительно расширились за первые восемь месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР Посылка

В период с января по август индустрия доставки обработала более 28 млрд посылок в сельских районах, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщили в Государственном почтовом бюро Китая.

Посылки включали сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для городского рынка, а также промышленную продукцию, предназначенную для продажи в сельской местности. Эти товары были оценены в 1,4 трлн юаней (около $215,87 млрд).

На сегодняшний день почтовые услуги доступны во всех сельских городах Китая, в то время как службы доставки охватывают 98% сельских городов, сообщило бюро.