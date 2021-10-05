Вашингтон, 6 октября, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Сотрудничество с МАГАТЭ с Международным агентством по атомной энергии будут осуществлять члены военного альянса AUKUS, заявила представитель австралийской делегации в ООН 5 октября в ходе выступления на Первом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Iaea.org Штаб-квартира МАГАТЭ

В указанный блок входят Австралия, Великобритания и США. По ее словам, члены AUKUS будут плотно работать с МАГАТЭ в ближайшие 18 месяцев. Дипломат также отметила, что Австралия по-прежнему привержена статусу неядерного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что одобряет создание AUKUS.