Таганрог, Ростовская область, 6 октября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Пожар произошёл в квартире девятиэтажного дома в городе Таганроге в Ростовской области. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

WhyCheese Пожар

Информация о возгорании в многоэтажном доме, расположенном на улице Чехова, поступила в региональное ведомство в 21:08 мск. К тушению пожара были привлечены 20 человек и шесть единиц спецтранспорта.

Из дома были эвакуированы 70 человек, 12 спасены. Один человек был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения». Ликвидация пожара была объявлена в 21:42 мск. Общая площадь горения составила 22 кв. метра.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Белгородской области.