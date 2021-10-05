Пекин, 6 октября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Банковский сектор Китая располагал $1,5415 трлн внешних финансовых активов, в то время как его внешние обязательства составляли $1,6487 трлн, в результате чего чистые внешние обязательства составили $107,2 млрд на конец июня, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Во внешних финансовых активах сектора депозиты и кредиты составили $1,1402 трлн, или около 74% от общего объема, а облигации достигли $210,4 млрд, или 14% от общего объема, сообщило Государственная администрация иностранной валюты Китая. В пересчете на валюты активы в юанях составили $205,6 млрд, что составляет 13%, в то время как активы в долларах США составили $1,0462 трлн, что составляет 68%.

Что касается внешних обязательств, то обязательства по депозитам и кредитам составили $900,4 млрд, что составляет 55%, а обязательства по облигациям составили $325,8 млрд, что составляет 20% от общего объема внешних обязательств.