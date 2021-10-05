Пекин, 6 октября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Исторический эпик «Битва у озера Чанцзинь» продолжил доминировать в прокате материковой части Китая 4 октября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Китайские народные добровольцы во время войны в Корее

Фильм, снятый совместно режиссерами Чэнь Кайге, Харком Цуем и Данте Ламом, завершил свой пятый день показа с более чем 478 млн юаней (около $73,7 млн) сборов, в результате чего его общий доход превысил 2 млрд юаней.

Действие фильма разворачивается во время Корейской войны (1950−1953). Его главными героями являются Ву Цзин и Джексон Йи. Фильм рассказывает историю китайских солдат-добровольцев, храбро сражающихся при низких температурах в ключевой кампании на озере Чанцзинь, или водохранилище Чосин. Их цель — сдержать агрессию американского империализма в Корее.

За ним последовала патриотическая антология «Я и поколение моих родителей», которая заняла второе место с ежедневным кассовым сбором в 135 млн юаней. Китайский детский фильм «Маленький консервированный человечек» собрал 5,64 млн юаней, заняв третье место.