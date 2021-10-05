Пекин, 6 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая передал рекордные 93,5 млрд кВт/ч электроэнергии местного производства в другие районы страны в первые три квартала 2021 года, что на 22,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Colegota Мечеть в Хотане. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики

Передаваемая электроэнергия может удовлетворить потребность в электроэнергии 1,4 млрд жителей в течение одного месяца, что эквивалентно сжиганию 28,5 млн тонн стандартного угля.

В целях обеспечения стабильного энергоснабжения по всей стране Синьцзян в этом году еще больше увеличил масштабы передачи электроэнергии. Синьцзян добавил 46 дополнительных межрегиональных и межпровинциальных передач электроэнергии, особенно в третьем квартале, увеличив энергоснабжение в восточных и центральных регионах на 13,9 млрд кВт/ч.

Синьцзян богат энергетическими ресурсами, включая энергию ветра и солнца. Его электричество было передано в 20 регионов по всей стране.