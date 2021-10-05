Бамако, 6 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. «Недружественные высказывания» президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Мали стали причиной вызова французского посла в малийское министерство иностранных дел. Об этом 5 октября внешнеполитическое ведомство африканской республики сообщило на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава МИД Мали Абдулай Диоп передал вызванному дипломату возмущение, осуждение и протест со стороны малийских властей. В Бамако считают, что подобные заявления Макрона вредят развитию дружественных отношений между двумя странами.

Министр также призвал Париж к сдержанности и конструктивным шагам, основанным на взаимоуважении. Кроме того, по словам Диопа, стороны должны сосредоточить усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

Напомним, 5 октября Эммануэль Макрон заявил, что террористы не смогли захватить власть в Мали благодаря французской военной миссии в регионе Сахель.